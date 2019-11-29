Президент Турпции Тайип Эрдоган ответил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону на констатацию "смерти мозга" у НАТО. Об этом сообщает Anadolu.

"Обращаюсь к президенту Франции и скажу то же самое на саммите НАТО. Макрон должен проверить свою голову, прежде чем объявлять о "смерти мозга" НАТО. Потому что эти утверждения подходят только для тех, кто перенес смерть мозга. Вы даже не платите деньги, которые нужно заплатить НАТО", - сказал он.

Эрдоган уточнил, что Турция является важной для НАТО страной, а страны ЕС не только игнорируют ее потребности, но и сами пренебрегают своими обязанностями перед НАТО.

Ранее в начале ноября в интервью The Economist Макрон констатировал "смерть мозга" НАТО. В ответ Меркель назвала его слова "резкими" и заявила, что не разделяет эту точку зрения.

После этого Макрон призвал лидеров НАТО во время встречи в Лондоне сосредоточиться на угрозе терроризма, а не на России и таким образом пересмотреть стратегию альянса.