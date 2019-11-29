Подозреваемому в госизмене журналисту Василию Муравицкому Королевский районный суд Житомира изменил меру пресечения. Его перевели на ночной домашний арест вместо круглосуточного. Об этом сообщает Укринформ.

Прокурор Вадим Левченко настаивал на изменении меры пресечения на содержание под стражей с возможностью внесения денежного залога в размере 570 тысяч гривень.

В свою очередь адвокат Муравицкого Светлана Новицкая заявила ходатайство о неприменении какой-либо меры пресечения к подсудимому.

Напомним, под круглосуточным домашним арестом Муравицкий находился с июня 2018 года. До этого он был под стражей. Домашний арест в ночное время будет продолжаться с 22:00 до 6:00. Мера пресечения будет действовать до 27 января 2020 года.

Ранее "Страна" писала о том, что на суде по делу Муравицкого СБУшник рассмешил судью, назвав программу, которой журналист шифровал файлы.

Также мы сообщали, что журналист Муравицкий объяснил, как его пытались посадить в СИЗО без адвоката.