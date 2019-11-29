Депутат итальянского парламента Флавио Ди Муро во время своего выступления с трибуны сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Кадры опубликованы на YouTube.

Так, парламентарии обсуждали закон о восстановлении районов, которые пострадали от землетрясений. Однако после того, как Ди Муро подошел к трибуне, он достал коробочку с кольцом и сделал признание своей девушке, которая сидела на трибуне для гостей.

"Мне жаль прерывать работу парламента, но для меня это особенный день. Я обращаюсь с трибуны: "Элиза, ты выйдешь за меня?" – сказал он.

Девушка ответила парламентарию согласием. После этого мужчине начали все аплодировать и поздравлять. Все, кроме спикера, который назвал поступок "абсолютно неуместным".

Видео: YouTube/Fanpage.it

Напомним, 7 ноября в ЮАР обедавший в заведении сети KFC мужчина якобы сделал предложение своей девушке. СМИ осмеяли этот случай, однако мировые бренды решили объединиться и помочь с организацией пышной свадьбы.

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