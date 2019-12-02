2 декабря в мире отмечают киберпонедельник, праздник 2D-дизайнеров и день борьбы за отмену рабства. На церковном календаре - Рождественский пост и День Авдия, когда старались не выходить из дома, чтобы не простудиться. Именины сегодня отмечают Валентины, Александры, Дмитрии, Иваны, Сергеи.

Народные и церковные праздники

Православные сегодня отмечают день пророка Авдия, который является одним из двенадцати малых пророков, живших в IX веке до н.э. во время правления израильского царя Ахава. Несмотря на распутную жизнь своего правителя, сам Авдий вел праведную жизнь. Жена правителя Иезавель инициировала гонения на христиан. Тогда Авдий укрыл около 100 преданных учеников в пещере и защитил людей от смерти, принося им еду и воду. Со временем Авдий бросил царскую службу и стал пророком. В народе праздник называют Авдей Радетель, а святого считают покровителем семейного благополучия. Наши предки верили, что Авдий в этот день все "болезни загоняет в трещины земные" и старались находиться дома и пить горячие напитки, чтобы не заболеть. Популярным напитком был сбитень, который готовили на основе травяных отваров, с добавлением меда и пряностей. Погоду определяли так: если птицы до этого дня прилетят с севера - холода придут рано.

Сбитень с облепихой и корицей

Международные праздники

Сегодня во сем мире отмечают киберпонедельник - это день скидок в Интернете, который следует за Черной пятницей. Покупатели могут приобрести покупки по сниженным ценам из дома.

Еще один праздник сегодня - Международный день борьбы за отмену рабства, который связан с датой принятия "Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами" Генассамблеи ООН в 1949 году. Движение за отмену рабства получило название аболиционизм. Современные виды рабства включают эксплуатацию детей и долговое рабство, насильственный брак, торговлю людьми, каторгу, пеонаж, сексуальное рабство и принуждение к проституции.

Свой неофициальный профессиональный праздник отмечают 2D-дизайнеры, это современные иллюстраторы, гейм-дизайнеры, которые разрабатывают на компьютере двухмерную графику, веб-проекции, занимаются оформлением книг, журналов, придумывают новые шрифты, участвуют в разработки графики для аниме, компьютерных игр и современных 2D-фильмов. Дата праздника выбрана созвучная 2 December - 2D. Праздник с каждым годом становится все более популярным.

Работа 2Д-художника становится все более востребованной

События и даты

В 1015 году князь Ярослав Мудрый занял престол в Киеве.

В 1804 году Наполеон I Бонапарт провозгласил себя императором Франции.

В 1960 году на металлургическом криворожском заводе им. Ленина задули доменную печь "Криворожская-Комсомольская" – тогда самую большую в мире.

В 1971 году было образовано федеративное государство Объединенные Арабские Эмираты.

В 1991 году независимость Украины первыми признали Канада и Польша.

Сегодня 38 лет исполняется американской поп-певице Бритни Спирс, которая занялась своей фигурой и часто выставляет в соцсетях видео своих тренировок. Ее поддерживает любимый Сэм Асгари, с которым она вместе уже третий год.

Фото: instagram.com/britneyspears

51 год исполняется американской актрисе Люси Лью, прославившейся по фильмам "Ангелы Чарли" и "Убить Билла".

Именины

День ангела отмечают Вениамин, Александр, Валентин, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Михаил, Петр, Сергей и Федор.