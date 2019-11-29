В Днепре теперь масштабные уличные концерты, фестивали и развлекательные мероприятия с использованием мощной звукоусилительной аппаратуры будут проводить только на Монастырском острове, где нет жилых домов. Такое решение приняли депутаты Днепровского городского совета, согласовав перечень мест для проведения общегородских и государственных праздников, а также определили время, когда эти мероприятия можно проводить. Об этом сообщается на сайте горсовета.

Уточняется, что инициатива создания правил принадлежит городскому главе Днепра Борису Филатову. Он анонсировал их еще в конце весны 2019 года.

Согласно новым правилам, на монастырском острове шумные мероприятия будут проводить с 9:00 до 22:00. Также после 22:00 запрещается громкая музыка на кораблях, в автомобилях и в домах. Под запрет попали громкое пение и игра на музыкальных инструментах. Кроме этого, правила запрещают в ночное время движение автотранспорта и мототехники, которые превышают допустимый уровень шума.

За выполнением правил будет следить инспекция по благоустройству Днепровского городского совета.

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