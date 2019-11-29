НАБУ объявило в розыск экс-главу правления VAB Банка Дениса Мальцева
Детективы Антикоррупционного бюро объявили в розыск бывшего главу правления VAB Банка Дениса Мальцева. Об этом сообщается на сайте МВД.
Глава правления VAB банка Денис Мальцев. Фото: KP.UA
Согласно базе розыска, датой его исчезновения указано 21 ноября, тот же день, когда пропал бывший владелец VAB Банка Олег Бахматюк.
Скриншот: wanted.mvs.gov.ua
Напомним, Бахматюк был объявлен в розыск 22 ноября.
Как сообщалось, в октябре 2014 года Нацбанк выделил "ВиЭйБи Банку" стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. ВиЭйБи принадлежал владельцу аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку. В ноябре 2014 года НБУ признал банк неплатежеспособным.
11-12 ноября 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили 8 лицам о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита.
13 ноября Антикоррупционное бюро сообщило Бахматюку и Мальцеву подозрение в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.
Мальцева подозревают в сговоре с руководством НБУ, чтобы принять решение о выдаче средств, а также в том, что он подобрал для передачи в залог НБУ имущество банка и связанных с банком лиц и организовал изготовление заведомо недостоверных отчетов о независимой оценке залогового имущества.
Ранее сообщалось, что Бахматюк назвал незаконным объявление в розыск и готов общаться с правоохранителями через адвокатов.