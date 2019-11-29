Кабмин объявил повторный конкурс на главу Государственного агентства по вопросам кино, сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский. Об этом он заявил на пресс-конференции на тему: "Презентация результатов анализа эффективности государственной поддержки кинематографии" в пятницу в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

"Позавчера решением Кабинета министров объявлен новый конкурс", - сказал Бородянский.

В свою очередь, первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук, комментируя судебные разбирательства в отношении предыдущего конкурса, отметил, что государство обязательно учтет будущие решение суда.

Напомним, Кабмин объявил конкурс на должность главы Госкино. На пост главы Госагентства по вопросам кинематографа зарегистрировали декларации пять человек, но по результатам конкурса финальный этап прошла лишь Юлия Синькевич.

Синькевич с 2013 года является генеральным продюсером Одесского международного кинофестиваля, членом наблюдательного совета и соучредителем Украинской киноакадемии, членом Европейской киноакадемии, Национального союза кинематографистов Украины и Украинского Окаровского комитета. Училась на юридическом факультете Киево-Могилянской академии, в консерваториях Киева и Сан-Франциско.

Но по данным "Страны", Синькевич провалила конкурс на пост главы Госкино.