Синоптики прогнозируют, что на следующей неделе в Украине выпадет снег. Об этом говорится на странице ГСЧС Украины в Facebook

"Украинский гидрометцентр прогнозирует, что уже с понедельника в Украине будет снег. Поэтому рекомендуем всем внимательно отнестись к предупреждению, чтобы обычное природное явление не спровоцировало паники", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, достаточно сильно снег пойдет в Украине уже 2 декабря.

"Обращаем внимание водителей - днем ​​2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине (кроме южных областей) ожидается снег и мокрый снег, а также образование снежного покрова высотой 3-8 см. … На дорогах страны, кроме юга, гололедица! Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - подчеркивается в сообщении.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Напомним, в Киеве в ночь с 25 на 26 ноября пошел первый снег. Он был слабым, однако Киевавтодор вывел на улицы спецтехнику.

Ранее "Страна" писала, что 24 ноября в Карпатах на горе Поп Иван выпал небольшой снег.