Дело об убийства журналиста Павла Шеремета близко к развязке. Об этом "Стране" сообщили источники в силовых структурах.

Напомним, что 6 ноября была задержана ветеран АТО Инна Грищенко с позывным "Пума".

Ранее был задержан ее муж Владислав Грищенко – тоже бывший боец АТО с позывным "Буча". Супругов подозревают в организации покушения на предпринимателя из Ивано-Франковской области, также в Генпрокуратуре была озвучена версия, что супружеская пара может быть причастна к убийству журналиста Шеремета.

Но пока это всего лишь версия – формально ветераны АТО задержаны именно по "ивано-франковскому" делу. Страна выяснила несколько странных моментов в деле "Пумы-Бучи".

Правда, даже при беглом ознакомлении с сутью дела становится понятно, что настоящая причина задержания супругов Грищенко – это все же версия об их причастности к убийству Шеремета.

Дело в том, что убийство фигуранта "ивано-франковского" дела – авторитетного закарпатского бизнесмена Михаила Чекурака сорвалось. Бомба под его авто была прикреплена плохо и отвалилась. И была ли вообще закладка бомбы под автомобиль, тоже еще надо доказать. Впрочем, как указывается в материалах уголовного производства под номером 12018090190000285, по "ивано-франковскому" покушению было проведено несколько экспертиз и негласные следственно-оперативные действия (наружное наблюдение и прослушка – Ред.), которые якобы доказывают прямую причастность супруга Инны Грищенко – Владислава – "Бучи", к доставке мины в Ивано-Франковск. А Инна Грищенко – "Пума", якобы была в курсе планов мужа.

Между тем знание о преступном замысле – это далеко не участие в организации и исполнении самого преступления. И тем более не повод для содержания в СИЗО. Однако, Инне Грищенко, согласно реестра судебных решений, предъявлено подозрение по ст.115 – убийство и ст.263 – незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Подрывниками машины Шеремета тоже были двое - мужчина и женщина

Также одно из четырех судебных решений из реестра по делу Инны Грищенко закрыто и недоступно для посторонних лиц. Как правило, закрываются судебные решения, которые засекречены – могут повредить продолжению следственных действий. По делу о покушении ивано-франковца Чекурака как бы все ясно – есть мина, есть подозреваемый и эти подозрения доказаны несколькими экспертизами. То есть, в деле "Пумы и Бучи" есть еще какой-то важный момент.

По информации источников "Страны" в Генпрокуратуре, у следствия уже есть доказательства, что в момент убийства Шеремета 20 июля 2016 года оба супруга находились в Киеве.

"То есть, на 90% мы уверены, что это они. Но чтобы быть уверенными на 100% нужно провести еще одну экспертизу, результаты которой будут готовы в ближайшее время. После этого, если все подтвердится, то "Пуме" и ее мужу объявят о подозрении", - говорит источник, не конкретизируя однако о какой именно экспертизе идет речь.

Другой источник в правоохранительной системе отмечает, что нити заказа преступления могут тянутся к высокопоставленным силовикам и политическому руководству Украины того периода.

"Поэтому уже сейчас чувствуется сильное давление на следствие", - говорит он.

Подробнее о том, как "Пума" и ее супруг могут быть связаны с убийством Шеремета можнопрочитать здесь.