Детективы НАБУ ходотайствовали о продлении меры пресечения экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку, поскольку сепаратисты якобы предлагали ему должность "министра" в "ДНР". Об этом свидетельствует текст постановления Апелляционной палаты Высшего антикорсуда.

Так, в документе указывается, что у Грымчака якобы есть возможность уехать на территорию России или неподконтрольные районы Донбасса, поскольку он получил предложение стать "министром" в "ДНР".

Защита Грымчака же утверждает, что мужчина включен в санкционный список России, а на неподконтрольной территории его считают "позором и предателем".

"Грымчак не давал никаких показаний. Все это, о чем идет речь, это материалы негласных следственных розыскных действий. И там Грымчак отметил, что ему предложили должность в Министерстве временно оккупированных территорий. Он сказал там дословно "на той стороне". Имелось в виду, что на той стороне – это по бульвару Леси Украинки, через дорогу. Там, где он сидел, – это было на одной стороне, а сам министр сидел на другой стороне бульвара Леси Украинки в Киеве", - сказал адвокат Грымчака Дмитрий Мельник.

Более того, по его словам, в "ДНР" даже нет министерства по делам ветеранов.

"А орган досудебного расследования вырывает эти слова из контекста, и там не цитируют полный текст той беседы, которая была зафиксирована", - подчеркнул он.

Напомним, Юрий Грымчак и его "помощник" Овдиенко были задержаны 14 августа в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 УК Украины ("Мошенничество"). Их поймали "на горячем" при получении $480 тысяч. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 октября или внесения залога в 6 миллионов гривен, однако допустили ошибки в соответствующем постановлении. После этого суд постановил исправить ошибки в решении.

Как сообщала "Страна", в середине октября Генпрокуратура сняла с него подозрения в мошенничестве и предъявила подозрение в злоупотреблении влиянием.