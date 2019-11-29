Центрально-Европейская кондитерская компания (ЦЕКК), бенефициаром которой является сын экс-президента Алексей Порошенко, купила долю в уставном капитале Международного инвестиционного банка (МИБ). Об этом сообщается на сайте банка.

При этом не указано, какую именно часть акций купила компания и каким образом изменилась структура МИБ.

Напомним, Международный инвестбанк также подконтролен Петру Порошенко, который по состоянию на 1 января 2019 года владел 60% акций этого финучреждения. 14,94% акций принадлежали экс-заместителю главы фракции "Блока Петра Порошенко" Игорю Кононенко, по 9,90% акций владели бывший нардеп Олег Зимин и бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский. Минимальные доли акций принадлежали также Алексею Порошенко и жене Гладковского.

На информацию о покупке Порошенко-младшим пакета акций банка Порошенко-старшего отреагировал юрист Андрей Портнов.

"Друзья, сегодня ровно три месяца работы нового Генерального прокурора. И как раз так совпало, что сегодня Порошенко переписал на сына еще и Международный инвестиционный банк, в котором после обыска следователи подтвердили снятие фигурантом в мае этого года 340 кг наличных стодолларовых купюр", - написал юрист в своем телеграм-канале.

По информации Андрея Портнова, недавно Петр Порошенко переписал на близких и другое свое имущество.

"Недавно Порошенко уже переписал на сына Roshen, теперь банк. На Тигипко переписал Кузню на Рыбальском, а на Макеенко - телеканал Прямой. Ко ста дням работы Генерального прокурора можно переписать на родственников фигуранта все его остальные счета, активы и офшоры.

А если больше нет родственников, можно переписать все на самого прокурора", - подсказываает Портнов.

Фото: web.telegram.org

Ранее "Страна" писала о том, что в Международном инвестбанке, где Порошенко снял 34 млн долларов наличных, провели обыск и изъяли сервер.

Также мы сообщали, что Порошенко, назвавшись президентом, вывел 150 миллионов гривен дивидендов.