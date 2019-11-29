Верховный суд не принял к рассмотрению апелляции осужденных по делу о ДТП на Сумской в Харькове Геннадия Дронова и Елены Зайцевой. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Татьяна Доцяк.

По ее словам, в апелляционной жалобе адвокат Дронова Геннадий Токарев заявил, что судебное разбирательство было неполным, оценка доказательств предоставлена неправильно, а выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам. Однако в суде это назвали "общими фразами" и попросили предоставить более конкретные аргументы. На устранение недостатков у адвоката есть 15 дней.

"Жалобу Геннадия Дронова в Верховный суд также не взяли к рассмотрению, как и жалобу Зайцевой", - написала журналистка.

Фото: facebook.com

Напомним, что Зайцева просила Верховный суд заменить 10 лет тюрьмы на 5 лет условно. Также защита Дронова подала апелляцию на 10-летний приговор.

Мы писали о том, что Зайцева в заключении живет с тремя соседками и вышивает за 2000 грн в месяц.