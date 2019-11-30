В Донецке накануне встречи Путина и Зеленского в Париже объявили, что граница "республики" должна охватывать всю Донецкую область.

Это явно попытка повысить ставки перед саммитом "Нормандской четверки". И является напоминанием со стороны Москвы и сепаратистов, что с "ДНР" и "ЛНР" нужно договариваться.

Что еще означают заявления о границе - разбиралась "Страна".

Что произошло

"Народный совет ДНР" вчера, 29 ноября, принял закон о границе. Она, как говорится в документе, установлена по административной границе Донецкой области, но временно - по линии соприкосновения.

Глава донецкого "парламента" и украинский экс-нардеп, коммунист Владимир Бидевка, уточнил, что пока территориальный спор между Донецком и Киевом не будет урегулирован, граница будет проходить по линии соприкосновения.

Позже в эфире российского ТВ лидер "ДНР" Денис Пушилин заявил, что "закон" не противоречит Минским соглашениям.

"В данном законе линия соприкосновения указана. Увы, конфликт еще не окончен. Референдум в свое время проходил по всей территории Донецкой области, так это определено было в 2014 году. Учитывая, что Минские соглашения не выполнены на данном этапе, конфликт является неразрешенным, поэтому закон абсолютно логичен и понятен. И он нужен нам для нашего внутреннего пользования", - сказал Пушилин, призвав не искать "каких-то тайных смыслов".

Он также обосновал необходимость принятия такого документа тем, что появились "определенные пробелы в работе таможенной службы, пограничной службы".

"Я бы не сказал, что в нем говорится о чем-то новом. Согласно нашей Конституции, территория Донецкой Народной Республики определяется всей территорией бывшей Донецкой области. Это у нас закреплено в Конституции с 2014 года. Ничего не менялось", - отметил Пушилин.

В Донецке даже опубликовали карту – с реальной и желаемой для себя границей.

Такое говорили и раньше

"ДНР" и раньше заявляла о том, что претендует на всю территорию Донецкой области.

Кроме того, в Минских соглашениях границы "ДНР" и "ЛНР" (точнее - отдельный районов Донецкой и Луганской областей) не определены.

В Донецке на данный момент пытаются обосновать свои права на весь регион тем, что вводят льготный режим для тех, кто приезжает с подконтрольной территории Донбасса – это касается лечения, обучения и так далее.

При этом заявления о претензиях на всю территорию области звучали и раньше. И, как говорил Пушилин, "конституция ДНР" гласит, что "территория Донецкой Народной Республики определяется границами, существовавшими на день ее образования". То есть 11 мая, когда сепаратисты контролировали почти всю область, включая Славянск и Мариуполь.

В самом Донецке недоумевают, почему заявление о границе прозвучало именно сейчас.

"А в чем "срочность" новости? Территории Донецкой области, занятые ВСУ, у нас всю дорогу считались временно оккупированными. Украинскими их в Донецке вроде не признавали. То, что в 2019-м расчехлились наконец это законодательно подтвердить? Так раньше надо было. А теперь вот очередные переговоры на носу и на тебе - разродились! Тоже мне сенсация", - считает местный блогер Игорь Гомольский.

Почему о границе вспомнили сейчас?

Надо полагать, что принятие нового "закона" приурочено к встрече в Нормандском формате, которая состоится 9 декабря. Там попытаются приблизить решение вопроса выборов и особого статуса Донбасса.

Дело в том, что Владимир Зеленский выразил намерение переписать закон об особом статусе. Россия подозревает, что в нем сильно урежут автономию отдельных районов Донбасса (и Киев этого в общем-то не скрывает). Поэтому в Москве требуют сначала согласовывать все изменения с "ДНР" и "ЛНР".

В этом контексте "закон" о границе выглядит как занятие сепаратистами некой переговорной позиции. Согласно которой особый статус должны получить не отдельные, а все районы Донецкой области.

То есть в теории может возникнуть следующая ситуация. Если Зе не станет переписывать нынешний закон, а просто продлит его действие, то вопрос о "новой границе" вообще подниматься не будет. Если же Украина вынесет на суд "нормандской четверки" и трехсторонней группы в Минске новый законопроект (чего другой стороне не хотелось бы) – то у сепаратистов уже будет по нему позиция, сформированная "законом" о границе.

Параллельно это может быть элементом торга. Например, в ответ на предложения Зе каким-то образом "порезать" особый статус, оппоненты могут это принять – но с условием, что такой статус будет иметь весь регион, а не часть.

Впрочем, пока в Москве звучат заявления о незыблемости Минских соглашений и оговоренных в них позиций по автономии для Донбасса. Причем, как на официальном, так и на экспертном уровне: в кремлевских кругах призывают вообще не идти на уступки Украине и требовать исполнения буквы "Минска".

Получится ли достигнуть компромисса – увидим после Нормандской встречи.