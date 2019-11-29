Появились подробности гибели украинских альпинистов, которые сорвались в районе Цмитра во время восхождения на гору Ломницкий Штит на востоке Словакии, предает "Корреспондент".

"Во второй половине дня 28 ноября 2019 года украинские альпинисты обратились за помощью по линии экстренной помощи "18300", сообщив о падении двух участников группы альпинистов из 11 человек в районе Цмитра - гора Ломницкий Штит", - говорится в сообщении пресс-службы Горноспасательной службы Словакии.

Известно, что Ломницкий Штит - одна из самых высоких гор в массиве Высокие Татры. Ее высота составляет 2632 м.

По информации службы, на помощь альпинистам отправились две группы спасателей пожарной бригады из 14 человек. По данным спасателей, в районе была плохая видимость и шел снег. Первая спасательная группа после прибытия на место происшествия обнаружила два тела без признаков жизни.

"Украинские альпинисты, мужчина в возрасте 67 лет и женщина в возрасте 30 лет получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Тела погибших украицев доставлены в район Скалнате Плесо и оттуда в морг в Новом Смоковце, где они были приняты сотрудниками полиции.

Напомним, погибшими являются инструктор Владимир Михалко и альпинистка Ирина Скрилева.

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