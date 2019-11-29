Сотрудники Нацполиции и СБУ провели обыски в аппарате управления АО "Укргазвыдобування" (УГВ). Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Утром 29 ноября 2019 года в аппарате управления компании прошел обыск Национальной полицией и Службой безопасности Украины", – говорится в сообщении.

Пресс-служба не уточнила причины обыска, но сообщила, что были изъяты компьютеры, чего не предусматривал обыск.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Также компания эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.

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