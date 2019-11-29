Вчерашний обыск у атошницы Маруси Зверобой всколыхнул порохоботскую общественность.

Ее подозревают в призывах убить Владимира Зеленского. В октябре Маруся из "Правого сектора" записала блог, в котором заявила, что президента все мечтают отправить на тот свет - и вопрос только в способе, которым это будет сделано.

На скандальном видео находилась также нардеп от "Европейской солидарности" София Федына. Она поддакивала Зверобой и выражала сомнение, что Зе - бессмертный.

В итоге ГБР завело против обеих уголовное дело. По которому и проходил обыск у Зверобой.

Когда начались следственные действия, порохоботы заявили, что в Украину вернулся 37-й год. На связанном с Порошенко телеканале "Прямой" запустили целый телемарафон о "репрессиях против патриотов".

Наиболее характерным стал пост депутата от партии Порошенко Ирины Геращенко.

"Скоро тройки начнут ходить по квартирам оппозиционеров? Мы стремительно строим полицейское государство. На страхах, запугивании, арестах, конфискациях, давлении, под улюканние толпы. Уклонисты обыскивают и задерживают резервистов и воинов. Конец эпохи гидности", - написала она в Facebook.

В тоже время, стоит напомнить, что радикальные призывы к расправе с представителями политического руководства страны звучали и во времена Петра Порошенко. Однако с теми, кто их озвучивал поступали намного более более жестко, чем с Марусей Зверобой.

"Страна" вспомнила самые известные случаи.

Убийство Сашка Билого

Хорошо известен случай с Сашком Билым - одним из лидеров "Правого сектора" и унсовцем из Ровно. Его в конце марта 2014 года застрелили силовики якобы при задержании.

Александр Музычко тогда, разумеется, не воевал в АТО (оно еще просто не началось). Однако он был ветераном чеченской войны, куда ездил сражаться за сепаратистов "Республики Ичкерия". Командовал отрядом УНА-УНСО "Викинг", который воевал в составе отряда Шамиля Басаева, руководил личной охраной Джохара Дудаева. Дудаев наградил Музычко чеченским орденом "Герой нации".

27 февраля 2014 года Сашко напал на ровенского прокурора Андрея Таргония. Он ворвался к нему в кабинет, обвинил в бездействии по расследованию убийства местной жительницы, нецензурно обругал и душил его собственным галстуком. После чего его даже не задержали.

Также Музычко врывался с автоматом и ножом на заседание Ровенского облсовета. Именно там он пообещал убить министра внутренних дел.

"Я уничтожу Авакова. Как собаку повешу над воротами МВД", - пообещал вооруженный националист.

После этого было открыто уголовное производство за хулиганство, а также насилие в отношении работника правоохранительного органа. Музычко был объявлен в розыск.

Позже в МВД заявляли, что он был членом организованной вооруженной группы, которая совершала преступления на территории Ровенской и других областей. Действия Билого раскритиковал сам новый глава МВД Арсен Аваков, и Музычко пообщал после этого "пойти на Киев".

И вообще в своих интервью крайне критически отзывался о новой власти, пришедшей после Майдана. Говорил, что они еще хуже, чем режим Януковича.

В итоге Александр Музычко был застрелен в ночь с 24 на 25 марта - во время спецоперации ГУБОП и спецподразделения "Сокол" по задержанию и обезвреживанию членов ОПГ. В ходе операции завязалась перестрелка, якобы в результате которой Музычко был убит.

По словам друга убитого, Ярослава Гранитного, его тело было найдено в разорванной одежде с наручниками на руках и огнестрельными ранениями в области сердца.

На брифинге первый заместитель главы МВД Украины Владимир Евдокимов заявлял, что Музычко при задержании открыл огонь, и сотрудники милиции в ответ начали стрелять по ногам, а потом, во время самого задержания, раздавались выстрелы. Сашко Билый был дважды ранен в ногу из табельного оружия, другие три выстрела были сделаны из его собственного пистолета после того, как правоохранители повалили его на землю.

Националисты утверждали, что это была показательная расправа. В любом случае, с "героем Майдана" Музычко обошлись довольно жестоко. Невзирая на "заслуги перед отечеством".

Но это было еще до Порошенко. Впрочем, экс-президент скоро сравнял счет.

Случай с "Лесником"

В декабре 2015 года в Киеве во время спецоперации СБУ был убит Олег Мужчиль, разведчик "Правого сектора". Накануне он заявил, что поджег магазин "Рошен" в Харькове. В итоге его убили как "русского диверсанта" и вообще призывал к сопротивлению режиму Порошенко. То есть была очевидная месть со стороны властей.

В 2014 году Мужчиль руководил 1-м разведотделом ДУК "Правый сектор" на Донбассе.

В своих постах Мужчиль, который в Facebook называл себя Сергей Амиров, намекал на то, что за ночным взрывом у магазина "Рошен" в Харькове в ночь с 8 на 9 декабря, стоят его единомышленники. В комментарии под новостью о взрыве он написал: "поки пецінни пси не видалили, там було попередження з координатами акції з часом створення 00.00 09.12.2015 і текстом: УПА закладено: 00.00. 09.12.2015. м. Харків, магазин "Рошен", заряд: граната РГД-5".

Позже выяснилось, что именно такая граната взорвалась в Харькове.

В ночь на 10 декабря в Оболонском районе Киева СБУ штурмовала квартиру, как объявила спецслужба, "русских диверсантов". В ходе штурма один из "диверсантов" был убит, а двое бойцов "Альфы" ранено, один из которых потом умер в больнице. Позже выяснилось, что убитым и был Мужчиль - известный также, как один из деятелей буддистской общины Донбасса под именем Дорже Жамбо Чойдже-лама.

По версии СБУ, он сотрудничал с ФСБ и планировал террористические акты на территории Украины.

Однако потом дело развалилось. Подельников "Лесника" отпустили. Причем выяснилось, что главным мотивом для фабрикации этого дела о "русских диверсантах", было подозрение, что "Лесник" и его соратники стояли за взрывами около магазинов "Рошен" в 2015 году от которых никто не пострадал. А сам "Лесник" и его побратимы призывали к сопротивлению режиму Порошенко, который, по их мнению, предал Майдан и Украину.

То есть, грубо говоря, говорил то же, что и сейчас заявляют Зверобой и Федына. Но только в 2015 году "Альфа" "Лесника" пристрелила.

О том, как при Порошенко убивали атошников, рассказывает и в своем блоге "Ясно.Понятно" журналист "Страны" Олеся Медведева.