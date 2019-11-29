Рост производительности производства и снижение мировых цен на энергетические товары оказали влияние на рекордное укрепление курса гривни в 2019 году. Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе НБУ.

Как сообщается, среди благоприятных факторов, которые повлияли на рынок валюты, также выделили: увеличение экспорта IT услуг, умеренный рост импорта товаров и умеренные объемы репатриации дивидендов в инвалюте за границу, существенные объемы валютных поступлений от трудовых мигрантов.

Кроме того, в Нацбанке отметили, что курс гривни формируется на административно, а под влиянием фундаментальных экономических факторов.

"Укрепление гривны является следствием избыточного предложения валюты на рынке. В отличие от прошлого года иностранные инвесторы активно вкладываются в долгосрочные ценные бумаги украинского правительства. Сегодня большая часть портфеля ОВГЗ в собственности нерезидентов - это ценные бумаги со сроком погашения от 2 до 5 лет. Поэтому их инвестиции носят долгосрочный характер", - считают в центробанке.

При условии сохранения адекватной макроэкономической политики и ускорения реализации структурных реформ в Украине приток этих инвестиций может продолжаться и в дальнейшем, считают в НБУ.

Как известно, в последние дни курс гривны укрепился до 24 за доллар.

Как сообщалось, за три квартала 2019 года НБУ получил 12,3 млрд грн убытка. Регулятор понес потери из-за укрепления курса национальной валюты на 13% с начала года.