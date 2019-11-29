Во время затяжного дождя в некоторых маршрутках начинает обильно течь вода из потолка. Об этом на странице на Facebook сообщает "Киев оперативный".

"В некоторых маршрутках настолько все плохо, что во время любых осадков необходимо ездить с открытой зонтиком внутри. Водителю конечно пофиг, потому что "он только водитель и уже давно говорил руководству", а потому люди просто вынуждены терпеть этот сервис", - отмечается в подписи к фото.

В паблике добавляют, что снимок сделан в автобусе №497К, который следует по маршруту от станции м. "Академгородок" - ул. Генерала Наумова. Проезд в ней стоит, кстати, шесть гривен.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

В комментариях к снимку пользователи отметили, что по этому маршруту уже давно ездят очень старые автобусы. "Несколько назад (в одном из 497-х) лет назад дырка в полу была, когда въезжал в лужу, внутри всех накрывало волной. Смешно, но не очень, на самом деле", "На 720 такая же ситуация", "В троллейбусах давно такое. Чего только на маршрутки грешить?", - пишут они.

"Если в маршрутке проблемы с протеканием – она вообще не может выезжать на маршрут и тем более в непогоду. Перевозчик должен понимать, что из-за дырявой крыши пострадают пассажиры. Как такие маршрутки выезжают на улицы города, нужно спрашивать у тех, кто им дает право ездить по улицам. Два раза в году все автобусы должны проходить техническое обследование в сервисных центрах при МВД. Получается, вот так они его проходят. Мы не можем заглянуть на крышу и посмотреть, в каком она состоянии. Для нас главное – документ, что маршрутка прошла техническое обследование и может перевозить пассажиров", – рассказали сайту Сегодня в коммунальной службе перевозок КГГА.

Там добавляют, что перед выпуском автобуса на маршрут, его должен осмотреть механик. "Если есть проблемы с крышей – механик не должен выпускать такой автобус на линию. Также водитель должен следить за ситуацией. Если течь образовалась уже на маршруте, он должен прекратить работу и поехать в парк на ремонт. Вообще в этой истории нужно разбираться, возможно, там неплотно закрыт вентиляционный люк или проблема в том, что прохудилась или выпала герметичная прокладка", – добавляют в службе.

Напомним, что у Кличко рассказали, через сколько лет в Киеве исчезнут маршрутки.

Также мы писали о том, что в Киеве внедорожник вылетел на встречку и протаранил маршрутку, погибли два человека.