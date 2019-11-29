Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит завышать ожиданий от грядущей встречи в "нормандском формате". Об этом сообщает "Интерфакс".

"Давайте не будем завышать наших ожиданий от встречи в нормандском формате. Вместе с тем есть все основания надеяться на то, что состоится субстантивный разговор", - сказал он в ответ журналистам на вопрос о том, готовятся ли саммиту договоренности продлить закон об особом статусе Донбасса.

Песков также рассказал, что данный закон и его возможное продление является достаточно важным вопросом.

"Закон об особом статусе - составная часть Минских договоренностей. Решение дрейфовать в сторону какого-то одного документа сопряжено с очень большими трудностями, последствия которых для процесса урегулирования сейчас вряд ли кто-то возьмется предсказать", - подчеркнул он.

Напомним, Владимир Путин и Владимир Зеленский могут обсудить газовую проблему "на полях" саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря, если до этого не удастся решить все вопросы на рабочем уровне.

Ранее сообщалось, что Путин проведет с Зеленским отдельную встречу на саммите "Нормандской четверки" и пригласит его на парад Победы в Москву. Как сообщается, по данным источников, вероятность двусторонних переговоров оценивают как очень высокую. В столице Франции украинский лидер может получить приглашение посетить в будущем году торжества по случаю 75-летия Победы, которые пройдут в Москве.