После того, как власть долго думала, что же делать с ФОПами, министр развития экономики просто взял и спросил об этом на своей странице в Facebook.Пост вызвал бурю откликов и комментариев. Собрали реакцию украинцев.

"Что делать с ФОПами?" - написал сегодня министр. Его затроллили пользователи соцсетей.

"Что делать с космонавтами?" - написала заместитель главного редактора Светлана Крюкова.

"Сидит Министр объединённого министерства, который отвечает за экономическое развитие и вопрошает такое. Страшно становится.

З.Ы. Может он фб с гуглом перепутал? Не удивлюсь" - поделилась постом спецкор "Страны", автор блога Ясно-Понятно Олеся Медведева.

"Что делать с Миловановым?" - поинтересовался журналист Михаил Ткач.

"Милоты нам в ленту. У меня встречное предложение: вернем министра на преподавательскую работу.

Аргументирую:

1. Человек получил высокую должность и ломает дрова кубометрами(мы еще не обо всем знаем, его левацкие атаки на мелкий бизнес - только видимая часть айсберга ошибок и сознательно реализуемых лаж).

2. Нам нужна высокая занятость(включая самозанятость), а он лезет рубить ФОПам руки-ноги.

3. Он показал вопиющую некомпетентность(см п 1) в том, чем должен заниматься - стимулировать экономический рост. Вместо этого стимулирует фискальное давление.

ЗЫ вишенка на торте - обложка его страницы в ФБ. Вы представляете министра экономики любой развитой страны, у которого на обложке страницы в соцсети висела бы реклама иностранной компании. Я - нет. Случайность ли это? Навряд ли - см п.1-3" - написал журналист Александр Крамаренко.

В Facebook появился аккаунт-двойник Милованова, на котором появляются посты-ответы министру. Например, чтобы такое сделать, если нет работы.

После поста Милова в сети появились фотожабы

Напомним, что ранее ФОПы устроили митинг перед съездом "Слуги народа", они требовали отменить законы № 128, 129, которые, по их убеждению, уничтожают упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.

Владимир Зеленский 17 октября подписал законы Украины, которые предусматривают расширение с 1 октября 2020 года обязательного применения регистраторов расчетных операций (РРО) для ряда категорий физлиц-предпринимателей, работающих в сфере торговли, общественного питания и услуг. Общие правила использования РРО для всех плательщиков единого налога II-IV групп начнут действовать с 1 января 2021 года одновременно с увеличением предельного объема дохода плательщиков единого налога II группы с 1,5 млн до 2,5 млн грн.