С начала года Украина получила 1,81 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Среди крупнейших стран-инвесторов оказались Кипр, Нидерланды и Россия. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, Кипр инвестировал в экономику Украины 761 млн долларов, Нидерланды – 438 млн долларов, Россия – 220 млн долларов. Дальше по списку идут Швейцария (133 млн долларов) и Германия (89,9 млн долларов).

Среди топ-сфер, в которые инвестируют иностранцы в Украине: промышленность (32,9%), оптовая и розничная торговля (16,2%), финансовая и страховая деятельность (12,9%), операции с недвижимостью (12,9%), а также научная и техническая деятельность (6,5%).

Фото: ukrstat.gov.ua

Напомним, реальная заработная плата в Украине в октябре 2019 года по сравнению с октябрем 2018 года выросла на 9,2%, по сравнению с сентябрем 2019 года снизилась на 0,3%.

Ранее "Страна" писала, что Государственная служба статистики анонсировала подготовительный этап Всеукраинской переписи населения 2020 года - пробную перепись, которая пройдет с 1 по 26 декабря 2019 года.