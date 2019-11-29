Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский отреагировал на иск Национального банка против него из-за высказывания, в котором он назвал "воровской бандой" руководство НБУ в лице Якова Смолия и первого заместителя председателя Екатерины Рожковой.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в пятницу, 29 ноября.

"В связи с обращением Нацбанка в суд по поводу моего высказывания - "Гонтарева, Смолий и Рожкова - одна воровская банда", - хочу сделать заявление. К женщинам, пусть даже к воровкам, отношусь с уважением. Поэтому только в адрес Смолия: я е@ал тебя в тупой собачий рот", - написал Дубинский.

Скриншот: t.me/dubinskypro/5304

Ранее "Страна" приводила слова нардепа о том, что в НБУ засела воровская банда.

Также мы анализировали, в чем суть нынешней борьбы группы Коломойского (к которо причисляют и Дубинского, что он, впрочем, отрицает) с руководством Нацбанка.