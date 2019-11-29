В 10 раз выросли продажи детских автокресел в Украине после подписания президентом Владимиром Зеленским закона о правилах перевозки детей в автомобилях. Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на информацию сети "Эпицентр".

Как свидетельствуют данные Google trends, 20-22 ноября были самые большие вспышки поиска детских автокресел в сети. В этот день вступил в силу данный закон.

Цены на детские автокресла составляют 1-2 тыс грн в зависимости от качества. Поиск в предложениях подержанных товаров показал, что средняя цена автокресла - 1500 грн.

Напомним, 20 ноября вступил в силу закон о требовании перевозки детей в авто исключительно в специальных креслах. Согласно документу, за нарушение правил с водителя будет взиматься штраф в размере 13 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн). При повторном нарушении в течение года оштрафуют уже на 850 грн.

Также мы разбирались, что нужно знать водителям, которых в ноябре начали штрафовать за отсутствие детских автокресел.