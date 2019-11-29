Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько прокомментировала информацию бывшего депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука, который показал фото, где якобы она целуется с другой девушкой.

Об этом Яcько сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, на снимке вовсе не она.

"Стыдно, что, когда глава "Айдара", сегодня Игорь Мосийчук занимается созданием и распространением фейков. Не надо быть со мной знакомым, или когда-либо меня видеть, стоит просто нагуглить любое мое фото, чтобы понять, меня нет на этом фото, как бы этого не хотелось желанию Игоря Мосийчука", - написала депутат.

Как отметила Ясько, ей стыдно за низкий уровень политической культуры в обществе, однако она была готова к информационным атакам в ее адрес.

"Стыдно не только за автора фейка, но и уровень политической культуры общества в котором такие дешевые атаки всегда находят своего потребителя. Я не знаю кто эти девушки, и мне обидно, что их втянули в эту позорную провокацию.

Я была и остаюсь готова к информационным атакам. Как только стало известно, что я один из претендентов на должность председателя комитета - пошли атаки. Поэтому автор этого и авторы других подобных фейков должны знать - каждой новой своей провокацией вы только делаете меня сильнее", - заявила Ясько.

Скриншот: Facebook/Lisa Yasko

Напомним, Ясько в Раде входит в комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, возглавляя подкомитет по вопросам межпарламентского сотрудничества, двусторонних и многосторонних отношений.

В "Слуге народа" также заявили, что на фотографии нет Ясько. "Одном Мосийчуку известно, о чем он думал в то время, но ему показалось, что на этом фото где-то должна быть наша Лиза Ясько. А Лизы на фото нет", - написала в Facebook нардеп Евгения Кавчук.

Ранее сообщалось, что 29-летняя Ясько заявила о претензиях на кресло, которое занимал герой секс-скандала Яременко.

Также мы писали, что Мосийчук рассказал о судимости еще одного нардепа от "Слуги народа".