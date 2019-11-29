Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут обсудить газовую проблему "на полях" саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря, если до этого не удастся решить все вопросы на рабочем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина".

"Есть понимание, что сначала на рабочем уровне должны состояться обстоятельные переговоры. Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться, чтобы затронуть там и газовую тематику", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Ранее "Страна" писала о том, что "Газпром" уже предупредил Украину, что перекроет трубу с 1 января.

Также мы сообщали, что Гончарук заявил, что Украина не ведет переговоры о прямых поставках газа из РФ.