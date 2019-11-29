Национальный музей Голодомора-геноцида постановил, что "съезд расстрелянных кобзарей", который раньше академические историки считали мифом, является правдой. Об этом сообщил главный редактор портала "Українські новини" Денис Иванеско в Facebook.

Фото: facebook.com/denys.ivanesko

"Миф стал правдой. Музей Голодомора постановил считать настоящим "съезд расстрелянных кобзарей", который академические историки считали мифом. Музей напечатал 4 плаката, разместил их в Раде и других музеях. И теперь воинственно доказывает, что съезд таки был, а кобзарей – расстреляли", - сказал он.

Фото: facebook.com/denys.ivanesko

Иванеско уточнил, что документальных подтверждений о съезде не смог найти даже бывший руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Фото: facebook.com/denys.ivanesko

"Но музей упорно считает, что если не нашли доказательств, то значит - плохо искали и это еще ничего не значит. Ждем следующую серию плакатов от музея: Христос был украинцем, Украина – родина слонов",- подчеркнул он.

Фото: facebook.com/denys.ivanesko

Напомним, режиссер фильма "Цена правды" о Голодоморе Агнешка Холланд была награждена орденом княгини Ольги. Об этом свидетельствует указ президента Украины Владимира Зеленского.

Также мы писали о том, что Джамала представила новый клип "Цена правды" к фильму о Голодоморе. Музыку к песне написала сама певица, а текст - в соавторстве с Викторией Платовой.