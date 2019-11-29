Скорую помощь для бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в организации незаконной схемы на одесской таможне, попросили вызвать во время заседания Антикоррупционного суда, которое началось в 12:00 в пятницу, 29 ноября. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщает Центр противодействия коррупции.

Как уточнили антикоррупционеры, поскольку второй адвокат Альперина не явился, то суд объявил перерыв с учетом обеденного - до 14:00. Паузой воспользовались и для того, чтобы оказать медпомощь подследственному бизнесмену. Во время перерыва к нему приехала скорая помощь.

Фото: twitter.com

Напомним, 27 ноября в НАБУ сообщили о задержании Вадима Альперина и назвали его главой преступной организации, которая путем махинаций незаконно ввозила товары в Украину

Действия Альперина квалифицированы по ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что Альперин, за которого обещал награду Зеленский, сам пришел в САП, где его и задержали сотрудники НАБУ. Также мы разбирались, зачем Зе объявил награду за него и почему у "короля контрабанды" начались проблемы.