"Парламент" так называемой "ДНР" принял "закон о государственной границе "ДНР". Согласно ему, "граница ДНР" соответствует территории всей Донецкой области Украины.

Об этом сообщают донецкие СМИ.

Так, Владимир Бидевка, который является "председателем донецкого парламента" заявил, что пока территориальный спор между Донецком и Киевом не будет урегулирован, граница будет проходить по линии соприкосновениям. Сам же "документ" он называет таким, который не противоречии минским договоренностям.

Напомним, 31 октября Морозова заявила, что в Донецке готовы к проведению нового обмена пленными с Киевом по формуле "52 на 85". По ее словам, Киев подтвердил наличие 85 человек, а Донецк - 52 людей.

Как сообщала "Страна", в "ДНР" сообщали о готовности провести с Киевом новый обмен пленными по формуле "50 на 88" еще в сентябре. По словам уполномоченной по правам человека, на переговорах в Минске 18 сентября удалось сверить списки пленных, при этом представители Киева тогда положительно отреагировали на предложенный механизм по прекращению уголовного преследования лиц после проведения обмена.