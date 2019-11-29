Украинские нотариусы в ближайшее время могут получить право регистрировать браки и разводы. Об этом заявил министр Юстиции Денис Малюська, сообщается на сайте Кабмина.

По словам главы Минюста, ведомство работает с Верховной Радой для расширения перечня функций, которые выполняют нотариусы. В частности, нотариусы уже в ближайшее время получат право регистрировать браки и разводы.

Также в сфере нотариата будут внедрены современные технологии: Е-нотариат, электронный документооборот, заверение web-страниц.

Денис Малюська добавил, что преодоление рейдерства - остается важной целью Минюста, которую можно реализовать за довольно короткий срок и значительная часть работы по борьбе с рейдерством уже сделана. В частности, за первые месяцы работы реализовано 12 пунктов из 22 существующих в дорожной карте по противодействию рейдерству.

Также в приоритете министерства - имплементация положений кодекса Украины о процедуре банкротства, обеспечение надлежащего качества юридической помощи, создание эффективной системы медиации, восстановительного правосудия, третейских судов и арбитражей, конкурентных государственным судам, увеличение влияния частных экспертов на разработку методик и принятия решений в судебно экспертной деятельности.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за нехватки денег в Минюсте хотят массово закрыть тюрьмы и сделать частные СИЗО.

Также мы сообщали, что Минюст потратил 24 миллиона долларов на суды с Коломойским по Приватбанку.