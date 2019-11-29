Успех сборной Украины в отборочном турнире на Евро-2020 не остался не замеченным футбольными специалистами, экспертами и функционерами. Причем, по общему авторитетному мнению, весомый вклад в уникальное достижение сборной внес голкипер донецкого Шахтера - Андрей Пятов.

Именно поэтом он и был включен в символическую сборную квалификации Евро-2020 FedEx Perfomance Zone Team. В квалификации Андрей Пятов провел все 8 матчей и пропустил всего 4 гола. Об этом передает официальный Twitter Евро-2020.

Фото: twitter.com/EURO2020

Также Пятов - лучший вратарь квалификации Евро-2020 по данным InStat среди сыгравших больше половины матчей.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что спортивные аналитики назвали лучших игроков Шахтера в матче с Манчестер Сити.