В компании Рамоса и Стерлинга. Андрей Пятов вошел в символическую сборную отбора на Евро-2020
Успех сборной Украины в отборочном турнире на Евро-2020 не остался не замеченным футбольными специалистами, экспертами и функционерами. Причем, по общему авторитетному мнению, весомый вклад в уникальное достижение сборной внес голкипер донецкого Шахтера - Андрей Пятов.
Именно поэтом он и был включен в символическую сборную квалификации Евро-2020 FedEx Perfomance Zone Team. В квалификации Андрей Пятов провел все 8 матчей и пропустил всего 4 гола. Об этом передает официальный Twitter Евро-2020.
Фото: twitter.com/EURO2020
Также Пятов - лучший вратарь квалификации Евро-2020 по данным InStat среди сыгравших больше половины матчей.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что спортивные аналитики назвали лучших игроков Шахтера в матче с Манчестер Сити.
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