Украинский блогер Егор Мыслывец рассказал, что его пытались убить неизвестные. Об этом он рассказал в видеообращении, которое в Facebook опубликовал политолог Александр Семченко.

"Внимание! Срочно! Покушение на блогера и одного из организаторов Земельной стачки Егора Мыслывца", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах сам Мыслывец рассказал, что в покушении на него участвовали три автомобиля.

"Всем привет. Сегодня на меня было совершено нападение, пытались убить. Очень хорошо отработали ребята. Было порядка трех машин. Начали меня преследовать, прижимать. Три раза я от них уходил, но потом они меня зажали с двух сторон. Два автомобиля. Разбили стекло. Слава богу, у меня был с собой газовый баллончик. Я брызнул ним нападающему в лицо и выбежал из машины", - сказал он.

В руках у нападающих, утверждает блогер, "чего только не было".

"От бейсбольной биты и молотков. Видно, что уже хотели просто убить. В общем, вот так заканчиваются все эти митинги против продажи земли и вся эта критика политиков. Сначала это были просто угрозы. А сегодня вот уже продемонстрировали, что они будут начинать действовать. Поэтому ребят, будьте аккуратны. Со мной все в порядке. Будем пытаться добиться справедливости", - рассказал он.

Видео: facebook/Александр Семченко

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