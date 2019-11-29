В Харьковской области в пункте пропуска "Гоптовка" сотрудники СБУ блокировали переправку нелегалов в Россию, которой содействовали пограничники и таможенники. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что организатором нелегальнуй переправки стал житель Харьковщины. Он подыскивал клиентов среди жителей Ближнего Востока, которые нелегально находились на территории Украины и стремились попасть в Россию. Пересечение украинской границы обеспечивали должностные лица.

"За "вознаграждение" от 500 до 800 долларов США организатор нелегальной миграции перевозил "транзитеров" в собственном авто, спрятав под товарами и вещами. Также задокументировано, что злоумышленник, имея договоренности с работниками пограничной службы ФСБ РФ, наладил контрабандные поставки товаров из России в Украину, пересекая границу по несколько раз в неделю", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника при пересечении пункта пропуска "Гоптовка" Харьковской таможни.

"В автомобиле задержанного обнаружили нелегала, средства за перевозку в сумме 500 долларов США, товары, посылки и российские рубли", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении задержанному подозрения по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Фото: ssu.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что накануне в "Гоптовке" раскрыли канал контрабанды одежды, обуви и автозапчастей.

Также мы сообщали, что на рынке Одессы задержали почти три десятка нелегальных мигрантов.