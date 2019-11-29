В пятницу, 29 ноября, Дональд Туск в ходе краткой церемонии передал полномочия главы Евросовета своему преемнику, экс-премьеру федерального правительства Бельгии Шарлю Мишелю.

Ожидается, что новый председатель Евросовета полноценно приступит к исполнению своих обязанностей с 1 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Символическая церемония состоялась в парадном холле здания "Европа" в Брюсселе, где проходят европейские конференции и крупные международные форумы. Политики пожали друг другу руки на камеры, а затем удалились в служебные помещения для передачи дел.

Евросовет - это основной политический орган ЕС, в котором представлены лидеры стран Евросоюза.

Шарль Мишель - родился 21 декабря 1975 года в городе Намюр, столице провинции Намюр региона Валлония в Бельгии, в семье Мартин и Луи Мишеля, уже имевших первого сына Матьё. Рёбенком Шарль расклеивал политические плакаты своего отца - мэра Жодуани, и в возрасте 16 лет вступил в организацию "Молодые реформаторы-либералы Жодуани". С 1992 по 1999 год Шарль был президентом организации, а в 1994 году в возрасте 18 лет, был избран советником в провинции Валлонский Брабант. В 1998 году он окончил юридический факультет Брюссельского франкоязычного свободного университета и Амстердамского университета, после чего он стал адвокатом.

В 1999 году он был избран в Палату представителей. В 2000 году Шарль был назначен на пост министра внутренних дел в правительстве Валлонии, став в возрасте 25 лет самым молодым министром в истории Бельгии. В том же году он был избран в городской совет Вавра, в 2004 году он был назначен советником по градостроительству, став также пресс-секретарём Реформаторского движения, а в 2006 году - мэром города. По результатам парламентских выборов 2007 года Мишель был переизбран в Палату представителей от Валлонского Брабанта, а позже и по итогам выборов 2010 года.

Отец Шарля Луи Мишель был министром иностранных дел Бельгии и еврокомиссаром по вопросам развития (2004-2009).

Как сообщала "Страна", Европейский совет назначил по письменной процедуре новый состав Еврокомиссии на период с 1 декабря 2019 года по 31 октября 2024 года. Председателем комиссии назначена Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, что в ЕС никогда не предлагали Украине возможность вступить в состав сообщества.