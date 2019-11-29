После завершения пятого тура Лиги чемпионов, в котором "Шахтер" блестяще сыграл вничью с грозным Манчестер Сити, в УЕФА назвали команду недели.

Примечательно, что в список 11 лучших вошли сразу два представителя мюнхенской Баварии.

Итак, вот команда 5 тура Лиги чемпионов

Вратарь: Михаил Кержаков ("Зенит") - 8 очков

Защитник: Серж Орье ("Тоттенхэм") - 11 очков

Защитник: Деян Ловрен ("Ливерпуль") - 12 очков

Защитник: Свен Бендер ("Байер") - 13 очков

Полузащитник: Хаким Зиеш ("Аякс") - 13 очков

Полузащитник: Корентен Толиссо ("Бавария") - 12 очков

Полузащитник: Эмиль Форсберг ("Лейпциг") - 13 очков

Полузащитник: Энок Мвепу ("Зальцбург") - 11 очков

Нападающий: Лионель Месси ("Барселона") - 11 очков

Нападающий: Роберт Левандовски ("Бавария") - 18 очков

Нападающий: Ромелу Лукаку ("Интер") - 12 очков.

Фото: uefa.com

В команду недели попадают те, кто набрал больше очков в Fantasy Football по Лиге чемпионов УЕФА от PlayStation.

Напомним, что Михайличенко пояснил, почему Динамо провалило игру с Мальме в 5 туре Лиги Европы.