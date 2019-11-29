Месси и Лукаку в деле. УЕФА назвал команду 5 тура Лиги чемпионов
После завершения пятого тура Лиги чемпионов, в котором "Шахтер" блестяще сыграл вничью с грозным Манчестер Сити, в УЕФА назвали команду недели.
Примечательно, что в список 11 лучших вошли сразу два представителя мюнхенской Баварии.
Итак, вот команда 5 тура Лиги чемпионов
Вратарь: Михаил Кержаков ("Зенит") - 8 очков
Защитник: Серж Орье ("Тоттенхэм") - 11 очков
Защитник: Деян Ловрен ("Ливерпуль") - 12 очков
Защитник: Свен Бендер ("Байер") - 13 очков
Полузащитник: Хаким Зиеш ("Аякс") - 13 очков
Полузащитник: Корентен Толиссо ("Бавария") - 12 очков
Полузащитник: Эмиль Форсберг ("Лейпциг") - 13 очков
Полузащитник: Энок Мвепу ("Зальцбург") - 11 очков
Нападающий: Лионель Месси ("Барселона") - 11 очков
Нападающий: Роберт Левандовски ("Бавария") - 18 очков
Нападающий: Ромелу Лукаку ("Интер") - 12 очков.
Фото: uefa.com
В команду недели попадают те, кто набрал больше очков в Fantasy Football по Лиге чемпионов УЕФА от PlayStation.
Напомним, что Михайличенко пояснил, почему Динамо провалило игру с Мальме в 5 туре Лиги Европы.