Экс-нардеп Надежда Савченко пришла на день рождения журналиста Дмитрия Гордона в женственном наряде и стала поводом для насмешек в соцсетях. Ее фотографию опубликовал правозащитник Сергей Наумович в Facebook.

На снимке Савченко запечатлена во время беседы с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. На ней - черное платье до колен с разрезом, переливающиеся телесные колготки и замшевые туфли.

Фото: facebook.com

Пользователей Facebook удивил внешний вид политика, и они принялись шутить над ней в комментариях. "А разрез-то какой", "У Нади колготки зачетные", "Надя в платье?! Так она девочка, что ли?", "Братюни с девяностых и Надюха в неприличном виде", "Квинтэссенция пошлости", "Хеллоуин продолжается?", "Веселый БДСМ... И сбоку бантик" - написали они.

"А хочешь, я тебе свою Беловежскую пущу покажу?", - пишет также пользователь Глеб Ляшенко по поводу этой фотографии.

Фото: facebook.com

Ранее в ноябре лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко появилась на встрече с новоизбранным президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен со старой прической — косой-"бубликом", заплетенной вокруг головы. Отмечается, что в таком образе политика видели в последний раз, предположительно, в "014 году.

Напомним, что Надежда Савченко подала Зеленскому петицию о запрете продажи земли.

Также мы писали о том, что по данным ГПУ, Савченко и Рубана могут вновь арестовать в любой момент.