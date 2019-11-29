В Николаеве депутаты областного совета сломали двери в сессионный зал и вынесли оттуда кабинку для голосования. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко в Facebook.

"Группа депутатов взломала дверь в сессионный зал после окончания рабочего дня и вынесла оттуда кабинку для голосования. Сейчас этим событием заниматься правоохранители. Хочу отметить, что это сделано для того, чтобы совершить переворот в областном совете, в частности, незаконно отстранить меня от должности", - заявила Москаленко.

По словам главы облсовета, в зале есть дорогостоящая аппаратура для электронного голосования и другие ценные вещи, потому незаконные проникновения туда является уголовным правонарушением. Москаленко также отметила, что все это является еще одним свидетельством вмешательства в работу областного совета со стороны облгосадминистрации. Поэтому она официально просит полицию и СБУ вмешаться в эти события и дать им соответствующую оценку.

Как сообщает Укринформ, сейчас зал забаррикадирован, у входа в него дежурят правоохранители и никого внутрь не пускают.

Сейчас группа депутатов проводит закрытое заседание в одном из помещений областного совета на четвертом этаже. В холле находится много журналистов и активистов, но никого на заседание не пускают.

По словам известной в Николаеве волонтеры и активистки Ольги Вербицкой, сейчас в областном совете происходит нечто "вроде голосования 16 января 2014 в Верховной Раде".

"Группа антиукраински настроенных депутатов пытается любым способом отстранить от должности председателя областного совета. Это незаконно. Сейчас мы ожидаем наших активистов, АТОвцив и будем готовы действовать адекватно тому, что здесь будет происходить", - заявила Вербицкая.

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