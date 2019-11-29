С 22 по 28 ноября 2019 года потери незаконных вооруженных формирований в зоне ООС составили 25 человек. Об этом говорится на фб-странице пресс-службы штаба ООС.

Согласно данным разведки, среди сепаратистов ликвидированы десять человек, ещё 15 человек ранены. Заявляется, что в ООС открывают огонь по сепаратистам в случае угрозы жизни здоровью украинских военнослужащих, при попытках захвата территорий или проникновения диверсионно-разведывательных групп.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщала "Страна", с 28 ноября 2019 вступил в силу новый Порядок въезда лиц и перемещения товаров на неподконтрольные части Донецкой и Луганской областей и выезда лиц и перемещение товаров с них. Во время выезда граждане Украины должны иметь разрешение физическому лицу и предъявить любой документ, подтверждающий гражданство Украины.

Согласно результатам соцопроса, 75% выступают за переговоры Путина и Зеленского ради установления мира на Донбассе.

Напомним, что 1 июля 2019 исполнилось ровно 5 лет с момента подписания Петром Порошенко указа о выходе из перемирия и начале полномасштабных военных действий на Донбассе. Мы сняли об этом фильм: