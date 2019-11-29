Закон о введении в украинской армии новых воинских званий сержантского и старшинского состава № 205-IX подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на сайте Верховной Рады.

Теперь ряд армейских званий рядового, сержантского и старшинского состава будет выглядеть таким образом:

рекрут

солдат

старший солдат

младший сержант

сержант

старший сержант

первый сержант

штаб-сержант

мастер-сержант

старший мастер-сержант

главный мастер-сержант

То есть украинскую армию лишили прапорщиков. Изменения коснутся и флотских званий. В частности, больше не будет мичманов, но появятся штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

Напомним, принятый закон направлен на создание в Украине профессионального сержантского корпуса, аналогичного странам НАТО.

Ранее "Страна" писала о том, что комитет по нацбезопасности и обороне Рады рекомендовал отменить строевой устав украинской армии.

Также мы сообщали, что министр обороны Загороднюк хочет отменить призыв в армию.