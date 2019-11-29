Зеленский подписал закон, отменяющий в армии звания прапорщиков и мичманов
Закон о введении в украинской армии новых воинских званий сержантского и старшинского состава № 205-IX подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на сайте Верховной Рады.
Теперь ряд армейских званий рядового, сержантского и старшинского состава будет выглядеть таким образом:
- рекрут
- солдат
- старший солдат
- младший сержант
- сержант
- старший сержант
- первый сержант
- штаб-сержант
- мастер-сержант
- старший мастер-сержант
- главный мастер-сержант
То есть украинскую армию лишили прапорщиков. Изменения коснутся и флотских званий. В частности, больше не будет мичманов, но появятся штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.
Напомним, принятый закон направлен на создание в Украине профессионального сержантского корпуса, аналогичного странам НАТО.
Ранее "Страна" писала о том, что комитет по нацбезопасности и обороне Рады рекомендовал отменить строевой устав украинской армии.
Также мы сообщали, что министр обороны Загороднюк хочет отменить призыв в армию.