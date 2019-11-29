Иногда мы с вами хотим сделать как лучше, выбрать как нам кажется идеальный подарок, но вы все равно видите разочарованное лицо, когда дарите свой презент? Чтоб избежать такой ситуации с вашей любимой девушкой, мы составили для вас топ 5 презентов, которые совершенно точно не стоит дарить ей на Новый год.

Набор косметики

На полках магазинов в преддверии новогодних праздников вы сможете увидеть множество готовых косметических наборов, которые обычно состоят из разнообразных кремов, гелей для душа, молочка для тела, шампуней и прочего. И если для коллеги такой презент допустим, то ваша девушка скорей всего отнесется к нему негативно, тем более, что по факту не вы сами выбирали составляющее презента, за вас это уже сделали работники магазина. В общем это не те подарки на новый год, что надо дарить девушке. Отличным выходом из ситуации будет приобретение купона на покупку декоративной косметики в ее любимом магазине, или же и вовсе вы можете заказать для нее подарочный сертификат на bodo, благодаря которому она сможет отправиться в spa комплекс, на аромамассаж, стоун терапию и на другие интересные процедуры. Поверьте, в таком варианте презент ей точно понравится!

Бытовая техника

Еще один вариант банального презента, который совершенно точно не стоит дарить своей любимой! Единственное исключение - это если она сама попросила вас о таком практичном презенте, например о пылесосе, мультиварке, кофемашине, блендере и так далее. В противном случае вся эта кухонная утварь и бытовые приборы могут быть восприняты ею превратно, так что лучше оставьте такой вариант презента для родственников, а девушку радуйте чем-то более оригинальным!

Домашние питомцы

Очень многие девушки любят милых домашних животных, но это совершенно не значит, что они готовы взять за них ответственность! Поэтому, прежде чем решиться на такой шаг вам стоит узнать у нее точно, кого из домашних животных она хотела бы завести, и есть ли у нее вообще такое желание! Если же вы хотите сделать ей сюрприз, то лучше просто не рисковать и не выбирать ть такой вариант подарка.

Новогодние сувениры

Это еще один вариант действительно банального подарка, который почему-то упорно выбирают многие мужчины для своих прекрасных дам! Именно поэтому, вам стоит забыть обо всех этих свечах, брелоках, магнитах, красных колпачках, чашках и других вариантах совершенно ненужных сувенирах. Уж лучше выберите для своей любимой оригинальное елочное украшение, такой эксклюзивный презент ей понравится намного больше.

Алкоголь

Такой вариант презента и вовсе можно назвать моветоном, ведь девушке совершенно точно не стоит вручать в качестве новогоднего подарка алкогольные напитки, даже если этот напиток ей нравится! Оставьте такие подарки для своих друзей и коллег по работе, а любимой выберете что-то менее приземленное!

Есть еще много нюансов, которые стоит отметить при выборе новогодних подарков, но прежде всего вам нужно учитывать индивидуальность и вкусы вашей девушки, тогда и ошибки в выборе презента вы вряд ли совершите!