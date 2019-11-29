Полнометражный фильм "Слуга народа-2" получил награду на фестивале2nd Pioneer Art Film Festival, который проходил в китайском городе Чунцин. Об этом сообщает пресс-служба студии "Квартал 95".

Фото: kvartal95.com

"Впервые в истории украинского-китайских отношений в рамках Второго Фестиваля PAF в Чунцин прошли Дни украинского кино. Организатор показов – компания "Студия "Золотое Руно" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, при содействии Посольства Украины в Китае, в партнерстве с Ukraine International Media Culture", - говорится в сообщении.

Фото: kvartal95.com

Уточним, что Чунцин является наиболее густонаселенным городом Китая. Количество его жителей составляет около 34 млн человек.

Награду фильм получил на церемонии закрытия фестиваля в номинации "Лучший фильм иностранного производства". Вручал награду член жюри Джян Пин, а получал – представитель Госкино Артем Голосов.

Сам фильм рассказывает о приключениях президента из народа Василия Голобородько. Этот формат уже успела приобрести американская компания FOX Studios.

Фото: kvartal95.com

Кроме компании, формат сериала или сам фильм также приобрели представители более чем 20 стран.

Фото: kvartal95.com

В Украине фильм "Слуга народа-2" стал одним из лидеров проката в 2017 году, заняв второе место после романтической комедии "8 лучших свиданий".

Фото: kvartal95.com

Напомним, президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе официального визита в Эстонию подарили электровелосипед и пол литра меда. Подарок ему сделала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Также "Страна" писала, что на сайте Кремля новости об украинском президенте были проиллюстрированы фотографией, на которой изображен сыгранный тогда еще актером Владимиром Зеленским персонаж Василий Голобородько из сериала "Слуга народа".