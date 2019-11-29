Экс-депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук выложил в сети фотографию с двумя целующимися девушками и заявил, что одна из них - глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько. Снимок экс-нардеп опубликовал в своем Telegram-канале.

"Любовь морковь. Лиза Ясько нардеп-слуга и председатель украинской делегации в ПАСЕ. Теперь живите с этим, друзья! – написал Мосийчук.

Фото: t.me/mosiychuk72

В то же время, в "Слуге народа" заявляют, что на фотографии нет Ясько. "Одном Мосийчуку известно, о чем он думал в то время, но ему показалось, что на этом фото где-то должна быть наша Лиза Ясько. А Лизы на фото нет", - написала в Facebook нардеп Евгения Кавчук.

"Дорогие коллеги-журналисты, прошу вас внимательнее относиться к творчеству Мосийчука. Вряд ли его подсознание может быть надежным источником информации", - резюмировала она и добавила фото психоаналитика Зигмунда Фейда.

Фото: facebook.com

Ясько в Раде входит в комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, возглавляя подкомитет по вопросам межпарламентского сотрудничества, двусторонних и многосторонних отношений.

Напомним, что Мосийчук рассказал о судимости еще одного нардепа от "Слуги народа".

Также мы писали о том, что экс-нардеп Игорь Мосийчук обещает представить улики по двойному гражданству Давида Арахамии.