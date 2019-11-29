29 ноября Печерский суд рассматривал продление меры пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому, который проходит обвиняемым по делу о стрельбе в жителя Киевской области Вячеслава Химикуса из-за конфликта на дороге.

Избранная ему ранее мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней истекает 4 декабря. Прокуратура просила продлить арест еще на 60 дней - до 4 февраля 2020 года.

В итоге суд постановил продлить до 29 января 2020 года меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, то есть еще на 60 суток со дня вынесения решения. Во взятии на поруки суд отказал.

Фото: Сергей Пашинский на заседании суда 29 ноября

Пашинский сначала наблюдал за заседанием из бокса, куда его поместили, доставив из СИЗО, но по просьбе адвоката, ему разрешили выйти и сесть за стол рядом со своими защитниками.

Напомним, что 31 декабря 2016 года, недалеко от своего дома, тогда еще депутат Пашинский, из пистолета Glock 19 ранил местного жителя Вячеслава Химикуса. В результате тот получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.

"Страна" ранее публиковала фабулу дела и версии сторон.

А также реконструкцию прокуратуры о том, что произошло недалеко от Василькова в новогоднюю ночь.

Сам Пашинский обвинения отрицал и называл их фейковыми, а дело политически мотивированным.