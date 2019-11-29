В команде Владимира Зеленского снова звучат призывы "приглушить" свободу слова. Скандальное заявление сделала на этот раз депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Самое интересное, что в депутаты она попала из журналистики - прямо с телеканала Игоря Коломойского "1+1". Однако в парламенте сразу взялась за преследование других СМИ.

В Раде Ольга Василевская (как и ее бывший шеф Александр Ткаченко) начала "крестовый поход" против телеканалов, которые связывают с Виктором Медведчуком. Она инициировала создание временной следственной комиссии по покупке каналов ZiK, 112 и Newsone нардепом от "Оппозиционной платформы" Тарасом Козаком.

Власть не скрывает, что хочет закрыть эти каналы любой ценой. Параллельно в "Слуге народа" разрабатывают закон, по которому можно будет сажать журналистов за "дезинформацию".

То есть выпады против свободы слова уже становятся системными у "слуг народа", и вчера Смаглюк вырвалась на первое место в этом зачете своим неоднозначным заявлением.

Что заявила Смаглюк

Ольга Василевская-Смаглюк в эфире "Настоящего времени" сказала: ""У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже немножко приглушить из уважения к институту президентства и фильтровать свою речь".

Такое заявление она сделала, комментируя дело в отношении народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой, подозреваемых в угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Видео опубликовала журналистка Ирина Ромалийская, прокомментировав его так: "До избрания депутатом Ольга 15 лет работала журналистом. Последние 8 - в ТСН на канале 1+1. И каюсь - ничего поделать со своими бровями я не могу. Они живут своей жизнью!" (речь о том, что журналистка удивленно подняла брови после слов Смаглюк).

На это Василевская-Смаглюк ответила в Facebook, что ее слова вырвали из контекста:

"Следите за бровями, Ирина Ромалийская. Сначала ведущая спрашивает про Маричку Звиробий, потом о человеке, порвавшем портрет Порошенко, потом про Александра Дубинского и его высказывания, потом получает мой ответ, что у нас слишком сильная свобода слова и пора бы начать фильтровать свою речь тем, кто такое допускает.

Вырезает последнюю фразу без контекста, отправляет на ютуб. Умничка, good job, well done.

Я за 15 лет работы в журналистике доказывала своими расследованиями, какой власти не место в Украине: коррупционной, циничной и тд. Но, оказалось, достаточно пригрозить президенту физической расправой и это станет нормой вещей, свободой слова.

Здобули! Берегите брови, Ирина. Вам ещё ими управлять и управлять..."

Также, после поднявшегося скандала, решила еще раз объяснить свою позицию.

"Можно быть тысячу раз правым, но какой в этом смысл, если твои слова вырвали из контекста. Как раз об этом говорили на встрече, которую я инициировала в Верховной Раде с украинским философом Андреем Бауместером. Контекст умер. И сегодня я это проверила на себе", - сказала она.

Нардеп также рассказала, что "откровенно удивилась, что качественные и вменяемые международные СМИ, как Радио свобода и их проект Настоящее время, позволили себе вырванные из контекста реплики".

"Я считаю угрозу жизни президенту угрозами его жизни. Зато мой собеседник, Ахтем Чийгоз, расценивает это как оскорбление чести и достоинства. А если кто-то может воспользоваться этими заявлениями и воплотить их в жизнь? А вину возложат на того, кто угрожал? Это тоже будет оскорблением чести и достоинства?", - подчеркнула она.

Смаглюк считает, что с такими темпами "для нас может стать нормой "бей жидов" или призывы к преследованию секс-меньшинств.

"Тогда и газ и печи и убийства станут повторением ошибок, которые предшествовали трагедии Холокоста. А я боюсь этого на генном уровне. Поэтому я осуждаю высказывания, которые к этому призывают и обращаю внимание на целесообразность самоцензуры у людей, у которых есть склонность мыслей об убийствах и уничтожении. Отсюда и последняя фраза об ограничении именно такой свободы слова. И еще раз подчеркну: между свободой слова и угрозами расправы в адрес Президента есть большая разница. Именно эту мысль я хотела донести зрителям", - говорится в обращении.

То есть, главный аргумент экс-журналистки в том, что ее слова вырвали из контекста. Она говорила об угрозах президенту и других подобных вещах и, мол, предлагала "приглушить" только их.

Однако Василевская-Смаглюк употребила все же термин "свобода слова". Который не относится ни к оскорблениям Зеленскому, ни к угрозам его убить, ни к другим проявлениям экстремизма.

А, учитывая причастность Василевской к другим атакам на СМИ, заявление бывшей журналистки истолковали совершенно однозначно.

"Чем глушить будете?" Реакция соцсетей

На слова Смаглюк отреагировал глава НСЖУ Сергей Томиленко. Он обвинил журналистку-нардепа в двойных стандартах.

"Свобода слова - это не сервисная функция. Когда ты в оппозиции или не при власти - это по максимуму. А когда ты при власти - то "тумблер" надо прикрутить.

Уважаемые новые политики - представители власти! Свободу слова надо защищать! А "глушить" - намерения свернуть пространство свободы в Украине. "Глушить" надо системную безнаказанность за атаки на журналистов!".

Экс-нардеп Андрей Павловский написал на странице Смаглюк: "Прикрути свободу слова, чтоб не обижался президент!"

Денис Иванеско пишет о других поползновениях правящей партии ограничить журналистов: "Один Слуга народа хочет приглушить Свободу слова, другой - сажать журналистов, третий - штрафовать редакции. Заберите назад свои "новые лица". Не такими плохими были старые".

Экс-депутат Борислав Береза назвал ситуацию "пчелы против меда": "Ору!!!! Неистово!!! Теперь я видел все!!! Пчелы против меда, а бывшие журналисты против свободы слова. Ирина Ромалийская это феерично!!! Я ох... ох... В общем, удивился я. Сильно. Очень".

В то же время журналистка Оксана Омельченко заявила, что Смаглюк имела в виду вседозволенность, а не свободу слова.

"Простите, но речь шла о прямых угрозах президенту. Это какая-то странная свобода слова...А потому не вижу ничего плохого в таком высказывании Ольги".