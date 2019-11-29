Ноябрь в Украине завершится дождем в восточных областях, мокрым снегом и гололедом в западной части, туманом и усилением ветра. Такой прогноз на последние дни уходящей осени дала синоптик Наталья Диденко.

"Снижение температуры воздуха коснется 30 ноября западных областей, где сегодня еще - сравнительно тепло, а в субботу максимальная температура воздуха не превысит +1 +4 градусов. На севере и в большинстве центральных областей также ожидается пронизывающая холодом погода - потому что +2 +5 градусов и еще и сильный ветер.

На Востоке и на Днепропетровщине ожидается +3 +8 градусов, в южной части +5 +10, в Крыму до +12 градусов", - написала в соцсети Диденко.

В Киеве 30 ноября - без существенных осадков. Лишь во второй половине дня или вечером вероятны небольшой дождь с мокрым снегом, пишет синоптик и призывает киевлян быть особенно внимательными на дорогах и тротуарах.

"Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха в Киеве ночью и днем ​​будет примерно одинаковой, +1 +4 градуса. В субботу вечером она снизится до 0-1 мороза", - прогнозирует Наталья Диденко.

По ее словам, декабрь в столице начнется холодной погодой и уже в воскресенье температура воздуха опустится на 2-4 градуса, однако осадков не предвидится.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала , что синоптики дали прогноз погоды на декабрь.

Также мы сообщали, каким был первый снег в Киеве в этом году.