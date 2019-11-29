В Японии скончался бывший премьер-министр страны Ясухиро Накасонэ. Об этом сообщает телеканал NHK.

Ясухиро Накасонэ. Фото: tass.ru

Отмечается, что на момент смерти Накасонэ был 101 год. По данным на 2019 год, он стал самым старым из живущих ранее действующих руководителей глав государств и правительств мира, а также вторым по продолжительности жизни главой правительства в истории Японии.

Накасонэ занимал пост премьера с 27 ноября 1982 года по 6 ноября 1987 года и был известен своими тесными отношениями с бывшим президентом США Рональдом Рейганом в 1980-х годах.

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