В Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошло столкновение грузового автомобиля и микроавтобуса, в результате чего погиб мужчина. Еще одного госпитализировали, передает пресс-служба полиции.

Правоохранителям удалось выяснить, что водитель грузовика Iveco - 22-летний житель села Вишенки Киевской области, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял 24-летний житель поселка Савинцы Балаклейского района Харьковской области.

Фото: rv.npu.gov.ua

В больницу был доставлен житель Киевской области. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, переломы предплечья и грудной клетки. Сейчас он находится в реанимации.

Фото: rv.npu.gov.ua

Второй водитель скончался на месте. Его тело пришлось доставать при помощи специального оборудования.

Фото: rv.npu.gov.ua

Напомним, в Днепре фура протаранила маршрутку с людьми. Инцидент произошел под вечер четверга, 28 ноября, на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Байкальской.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве внедорожник вылетел на встречку и протаранил маршрутку, погибли два человека.