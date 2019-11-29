В центре Киева перекрыли движение из-за мероприятий на Софийской площади, которые будут посвящены Новому году и Рождеству. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения в Facebook.

Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement

Так, ограничения затронут Владимирский проезд - нельзя проехать от Малой Житомирской до Михайловской площади.

Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement

"Ограничения движения в центре города будут действовать до 26 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement

Напомним, 26 ноября около 10:00 станция "Арсенальная" из-за неисправности эскалатора работала только на выход.

Ранее "Страна" сообщала, что с 27 ноября в Киеве на две недели ограничат движение транспорта на Южном мосту.

Мы также писали о масштабном сбое в работе киевской подземки 20 ноября из-за перехода на новую систему оплаты.