В одной из общеобразовательных школ города Житомира ученик 9 класса распылил газовый баллончик, в результате чего 17 детей доставлены для обследования в больницы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

"28 ноября в полицию поступило сообщение от руководства одной из общеобразовательных школ Житомира о распылении неизвестного газообразного вещества в помещении учебного заведения", - говорится в сообщении.

Установлено, что один из учеников 9-го класса, находясь в помещении раздевалки школьного спортзала, во время демонстрации баллончика с газом, случайно нажал на клапан. Парень признался в содеянном, баллончик полицейские изъяли.

"В результате инцидента в городскую и областную детскую больницы было доставлено 17 детей для обследования и врачебного контроля. Сведение о нарушении было внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины", - сообщают в полиции", - говорится в сообщении.

В настоящее время полиция проводит мероприятия в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст. 296 (хулиганство) по факту распыления "газа раздражающего действия" в учебном заведении. Сейчас установлены все участники события.

"В отношении матери подростка был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. За такое деяние предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1700 грн. - Ред.)", - говорится в сообщении.

Напомним, что полиция выясняет причины смерти 9-летней девочки в больнице под Житомиром.

Также мы писали о том, что в Житомире задержали члена ИГИЛ.