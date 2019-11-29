Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Министерства обороны Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ по подозрению в государственной измене задержана в Севастополе гражданка России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера", - говорится в сообщении.

ФСБ РФ возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России ("Государственная измена"). Ведутся следственные действия.

Других подробностей в ФСБ не привели.

Напомним, что ФСБ задержала военного, который работал на украинскую разведку.

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