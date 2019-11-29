Государственная компания "Нафтогаз Украины" подала ходатайство в суд Видземского предместья в Риге (Латвия) с просьбой признать и привести в исполнение на территории страны решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с российским "Газпромом". Об этом сообщает ТАСС.

"ПАО "Газпром" стало известно, что заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года. ПАО "Газпром" изучает возможности по защите своих интересов", - утверждают в "Нафтогазе".

Уточним, что газовые разбирательства Украины и России идут с 2014 года. 28 февраля 2018 Стокгольмский суд вынес окончательное решение в пользу "Нафтогаза", согласно которому "Газпром" обязан выплатить 2,56 млрд долларов.

Напомним, Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) планирует провести устные слушания по обжалованию "Газпромом" (РФ) второго и окончательного арбитражного решения Стокгольмского арбитража по контракту на куплю-продажу газа с НАК "Нафтогаз Украины" в феврале 2020 года, третьего решения по транзитному контракту - осенью того же года.

Также "Страна" писала, что в "Нафтогазе" разъяснили суть решения Апелляционного суда по жалобе "Газпрома".